Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению

Боевики на Донбассе действительно готовятся к наступлению, о котором ранее говорил министр МВД Арсен Аваков, которое может обернуться не только единичным контрударом, но и даже прорывом.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" озвучил экс-разведчик и волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

"Террористы ведут активную подготовку или к контрудару или даже прорыву. Там никто не спит, идет боевая готовность. Террористы укрепляют 2-3 линию. С конца ноября активизировались снайперы, причем именно снайперы-женщины. Работают в "рабочей" дистанции – 200-800 метров. Как "результат" - 4 погибших украинских воины за прошлый год. Действуют хитро: сначала ликвидируют камеры, а затем стреляют на поражение", - рассказал о тактике боевиков он, отметив, что активизацию врага фиксирует и ОБСЕ.

В частности, по данным миссии с конца ноября происходит переход военной техники через украино-российскую границу и ротацию военного состава.

"В декабре прошла ротация командования армейских корпусов, которые проверили боевую готовность террористических войск и провели общий сбор резервистов", - добавил волонтер.

Кроме этого, по его словам, данные украинской разведки подтверждают, что в последние два месяца боевики ведут активные учения на полигонах, в том числе по медицине и связи.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что российские наемники повышают боевую готовность и стягивают тяжелую технику на новые позиции на Донбассе.