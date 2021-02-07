Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Вслед за блокированием медиа-ресурсов Медведчука в Украине угрожают другим телеканалам: что будет дальше
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля
В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля

Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению

Накапливают технику и тренируются: экс-разведчик рассказал о подготовке террористов "ДНР" и "ЛНР" к наступлению
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф

Боевики на Донбассе действительно готовятся к наступлению, о котором ранее говорил министр МВД Арсен Аваков, которое может обернуться не только единичным контрударом, но и даже прорывом.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" озвучил экс-разведчик и волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

"Террористы ведут активную подготовку или к контрудару или даже прорыву. Там никто не спит, идет боевая готовность. Террористы укрепляют 2-3 линию. С конца ноября активизировались снайперы, причем именно снайперы-женщины. Работают в "рабочей" дистанции – 200-800 метров. Как "результат" - 4 погибших украинских воины за прошлый год. Действуют хитро: сначала ликвидируют камеры, а затем стреляют на поражение", - рассказал о тактике боевиков он, отметив, что активизацию врага фиксирует и ОБСЕ.

Позиции ВСУ окружили снайперы и диверсанты: разведчики рассказали об обострении на Донбассе

В частности, по данным миссии с конца ноября происходит переход военной техники через украино-российскую границу и ротацию военного состава.

"В декабре прошла ротация командования армейских корпусов, которые проверили боевую готовность террористических войск и провели общий сбор резервистов", - добавил волонтер.

Кроме этого, по его словам, данные украинской разведки подтверждают, что в последние два месяца боевики ведут активные учения на полигонах, в том числе по медицине и связи.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что  российские наемники повышают боевую готовность и стягивают тяжелую технику на новые позиции на Донбассе.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,073

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, Разведчики, Война на Донбассе, наступление на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
04 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
05 "Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты назвали имя матери младшей дочери Сенцова: что об этом говорит сама женщина
Журналисты назвали имя матери младшей дочери Сенцова: что об этом говорит сама женщина
В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
Мутации коронавируса связали с лечением заболевания плазмой
Мутации коронавируса связали с лечением заболевания плазмой
Илона Гвоздева призналась, прислушивается ли она к своей свекрови: &quot;Советы остаются советами&quot;
Илона Гвоздева призналась, прислушивается ли она к своей свекрови: "Советы остаются советами"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь