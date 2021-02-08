День испытания для Киева: более 80 столичных домов остались без тепла и горячей воды

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Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: КГГА

Ночью 8 февраля на улице Лаврская, 13 в Киеве выявлено повреждение трубопровода из-за чего от горячего водоснабжения и отопления были отключены 86 домов. 

Об этом сообщила пресс-служба КГГА

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" место повреждения локализовала и начала ремонтные работы. 

Ожидается, что до конца дня ремонт будет завершен. 

В сообщении также уточнили, что этот трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад.  

Как сообщалось ранее, 8 февраля до Украины добрался циклон из юго-запада Европы, который принес с собой обильные снегопады и переменчивую погоду.

В связи с этим, на ряде трасс государственного значения было перекрыто движение

Тем временем, в Киеве движение автотранспорта было сильно затруднено, а на многих дорогах столицы образовались длинные пробки.   

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Киев, КГГА, Водоснабжение.
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