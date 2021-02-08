День испытания для Киева: более 80 столичных домов остались без тепла и горячей воды

Ночью 8 февраля на улице Лаврская, 13 в Киеве выявлено повреждение трубопровода из-за чего от горячего водоснабжения и отопления были отключены 86 домов.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" место повреждения локализовала и начала ремонтные работы.

Ожидается, что до конца дня ремонт будет завершен.

В сообщении также уточнили, что этот трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад.

Как сообщалось ранее, 8 февраля до Украины добрался циклон из юго-запада Европы, который принес с собой обильные снегопады и переменчивую погоду.

В связи с этим, на ряде трасс государственного значения было перекрыто движение.

Тем временем, в Киеве движение автотранспорта было сильно затруднено, а на многих дорогах столицы образовались длинные пробки.