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Крым превращается в большую военную базу оккупантов: появились свежие спутниковые фото

Крым превращается в большую военную базу оккупантов: появились свежие спутниковые фото
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф

Россия продолжает превращать аннексированный Крым в военную базу. На территории полуострова фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской аннексии.

Фотодоказательства этого опубликовал Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины

Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года здесь на ровном месте появилась военная база. Хотя еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники.

Фото Крыма с космоса

"Уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть. Это база хранения на случай войны. К примеру, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное", – пояснил начальник информационно-аналитический центр Национального космического центра Украины Сергея Янчевского.

Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться

Кроме того, недавно близ Керчи появились вплотную к трассе "Таврида" новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории Россия построила огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в той же Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

Фото Крыма из космоса

Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых около пяти метров.

Космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, что проводит Россия в Крыму. Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как российских курсантов учат наносить ракетные удары по территории Украины.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Россия, Крым, Аннексия Крыма.
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