Пытки в полиции на Черкасчине: пострадавший на видео рассказал о пережитом

Пострадавший от пыток полицейских Городищенского отдела полиции №2 Черкасского РУП ГУНП рассказал, что его били резиновым шлангом, стулом и кулаками.

Об этом сообщает ТСН.

В участок местной полиции мужчину увезли прямо из гаража, где стражи порядка нашли краденую вещь.

"Били трубкой от огнетушителя, бутылкой, стулом. Туда привязывали к скамейке со стульев наручниками, чтобы я не бегал и били", — рассказывает Виталий.

Пострадавший говорит, что бить его начали еще до выяснения всех обстоятельств и продолжалось более полутора часов. У мужчины сломана челюсть, сильные ушибы, мужчине придется перенести оперативное вмешательство.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве полицейские задержали людей, которые открыли стрельбу из автоматического оружия, а затем скрылись в неизвестном направлении.