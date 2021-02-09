Пытки в полиции на Черкасчине: пострадавший на видео рассказал о пережитом

Пострадавший от пыток полицейских Городищенского отдела полиции №2 Черкасского РУП ГУНП рассказал, что его били резиновым шлангом, стулом и кулаками.
Об этом сообщает ТСН.
В участок местной полиции мужчину увезли прямо из гаража, где стражи порядка нашли краденую вещь.
"Били трубкой от огнетушителя, бутылкой, стулом. Туда привязывали к скамейке со стульев наручниками, чтобы я не бегал и били", — рассказывает Виталий.
Пострадавший говорит, что бить его начали еще до выяснения всех обстоятельств и продолжалось более полутора часов. У мужчины сломана челюсть, сильные ушибы, мужчине придется перенести оперативное вмешательство.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве полицейские задержали людей, которые открыли стрельбу из автоматического оружия, а затем скрылись в неизвестном направлении.