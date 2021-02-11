Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося

В полиции назначили пять экспертиз по факту гибели 15-летнего Антона Логвинова. На данный момент следствие рассматривает три основных версии случившегося.

Об этом сообщили источники Newsroom в правоохранительных органах.

Стоит напомнить, что парень пропал еще 8 февраля. Родители сначала пытались самостоятельно найти подростка, а затем обратились в полицию.

К поискам подключились волонтеры и неравнодушные харьковчане. В среду днем тело юного харьковчанина нашли под Алексеевским мостом. Позднее в соцсетях появились фото с места происшествия. Очевидцы заметили рану на голове и предположили, что смерть парня была насильственной. Следователи открыли уголовное производство по статье за "умышленное убийство".

Позднее стало известно, что в полиции рассматривают три основных версии.

В список вошли убийство парня кем-либо из знакомых, убийство посторонним человеком на почве внезапно возникших неприязненных отношений, а также несчастный случай.

Правоохранители также назначили ряд экспертиз: медицинскую, цитологическую, компьютерно-техническую (для анализа информации в ноутбуке школьника) и молекулярно-генетическую. Кроме того, сейчас обрабатывается информация с камер видеонаблюдения по возможному маршруту следования Антона Логвинова.