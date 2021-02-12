Мужчина взорвал себя гранатой на детской площадке возле детсада в Киеве (видео)

В Киеве в пятницу, 12 февраля, днем на Чоколовском бульваре,37 (Соломенский район) на детской площадке возле детского сада мужчина, предположительно, подорвал себя на гранате.

Об этом сообщает телеграм-канал "Київ Оперативний".

"Только что вблизи с детским садом, на Чоколовском бульваре,37, произошел взрыв. По предварительной информации, мужчина взорвал себя гранатой. К сожалению, скончался на месте", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители. Информация уточняется.

В столичном главке полиции сообщили, что установили личность погибшего.

"На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения", - информируют в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Киеве уже второй день не работают детские сады и школы из-за сильнейших снегопадов, обрушившихся на столицу на этой неделе.

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