Умер из-за падения с высоты? Открылись новые подробности трагедии с подростком в Харькове

Судмедэксперты, которые проводили вскрытие тело 15-летнего Антона Логвинова, которого несколько дней искали волонтеры и полицейские в Харькове, а позже нашли мертвым под мостом, выявили повреждения, характерные только для травм, полученных при падении с высоты.

Об этом на брифинге в пятницу, 12 февраля, сообщил начальник Следственного управления полиции Сергей Чиж.

"Мы расследуем убийство, несмотря на то, что судебно-медицинские эксперты дали нам оперативную информацию после вскрытия трупа, о том, что все телесные повреждения, которые были выявлены, характерны при падении с высоты, и пока что информации о каких-либо других телесных повреждениях, которые могли возникнуть до падения с высоты, не установлены", - сказал Чиж.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на данные судмедэкспертов, правоохранители продолжают расследовать гибель парня как убийство.

"Я, и прокурор, и начальник ГУ Нацполиции к расследованию данного уголовного производства относимся как к умышленному убийству. И пока мы не докажем. Не соберем доказательную базу, отвергающую другие версии, мы будем считать, что это убийство", - сказал Чиж.

Как сообщалось, о пропаже 15-летнего Антона Логвинова сообщили 8 февраля. Больше суток мальчика искали волонтеры и полиция. К правоохранителям также подключились курсанты.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео с места, где обнаружили тело Антона Логвинова.

Позже Харьковские Telegram-каналы сообщили, что у Логвинова пробит затылок.