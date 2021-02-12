Мужчина взорвал себя на детской площадке в Киеве: знакомый погибшего назвал возможную причину

В субботу, 12 февраля, в Киеве мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке. Происшествие произошло в Соломенском районе на Чоколовском бульваре,37.

Как сообщает "Украина 24", у погибшего 50-летнего мужчины осталась жена и трое детей.

Со слов очевидцев, мужчина долгое время сидел на детской площадке, а затем начал кричать, чтобы от него отошли. После этого произошел взрыв.

Друг погибшего Андрей рассказал, что мужчина работал на радиорынке и несколько дней находился в подавленном состоянии.

"Он попросил всех отойти с детской площадки. Все отошли. Я рядом работаю, услышал взрыв", - сказал он.

При этом, он предположил, что причиной самоубийства стала ссора с женой.

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