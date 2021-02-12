Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Била ребенка головой о кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Била ребенка головой о кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова
Итоги 12 февраля: непогода в Украине и проверки телеканала "НАШ" из-за Азарова
Школы оказались под угрозой закрытия: Минобразования предлагает перевести учеников на дистанционку
Школы оказались под угрозой закрытия: Минобразования предлагает перевести учеников на дистанционку
Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе

Мужчина взорвал себя на детской площадке в Киеве: знакомый погибшего назвал возможную причину

Мужчина взорвал себя на детской площадке в Киеве: знакомый погибшего назвал возможную причину
Обновлено 22:01 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В субботу, 12 февраля, в Киеве мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке. Происшествие произошло в Соломенском районе на Чоколовском бульваре,37. 

Как сообщает "Украина 24", у погибшего 50-летнего мужчины осталась жена и трое детей. 

Со слов очевидцев, мужчина долгое время сидел на детской площадке, а затем начал кричать, чтобы от него отошли. После этого произошел взрыв. 

Друг погибшего Андрей рассказал, что мужчина работал на радиорынке и несколько дней находился в подавленном состоянии. 

"Он попросил всех отойти с детской площадки. Все отошли. Я рядом работаю, услышал взрыв", - сказал он. 

При этом, он предположил, что причиной самоубийства стала ссора с женой. 

Как сообщалось ранее, в Одессе на межкомнатной двери повесился 10-летний мальчик

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 1,148

Все по теме:

Киев, Граната, Самоубийство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Российский маньяк сбежал из тюрьмы: через три дня его нашли в другой стране (фото)
03 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
04 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
05 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Бутусов сообщил о планах Офиса генпрокурора допросить Сытника
Бутусов сообщил о планах Офиса генпрокурора допросить Сытника
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса&quot;
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь