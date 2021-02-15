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Экс-министр "ДНР" переехал в Киев, где работал политтехнологом и пиарщиком в пользу РФ

Экс-министр "ДНР" переехал в Киев, где работал политтехнологом и пиарщиком в пользу РФ
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф

В Киеве сотрудники СБУ сообщили о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, подозреваемый занимал эту "должность" в 2014-2016 годах.

"Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной "ДНР". Также "чиновник" активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах", - отметили в СБУ.

Задержание ДНРовца в Киеве

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через некоторое время бывший заместитель министра через РФ вернулся в Киев, минуя установленные пункты пропуска.

Уже в столице злоумышленник, по данным СБУ, сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Задержание ДНРовца в Киеве

Оперативники установили в Киеве место жительства бывшего чиновника так называемой «ДНР». Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ ликвидировала канал связи "ДНР" и "ЛНР" деятельность.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, СБУ, Задержания, ДНР.
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