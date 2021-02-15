Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе

В Днепре, в больнице Мечникова пошел на поправку 25-летний военный из Никополя, который подорвался на неизвестной взрывчатке на Донбассе в субботу, 6 февраля.

"Мы очень рады, что он пошел на поправку. Он сейчас немного видит свет на один глаз, и угрозы его жизни на сегодняшний день нет", - рассказал о его состоянии главврач больницы Сергей Рыженко.

По словам врача, когда парень поступил, он был очень тяжелый, в коме. Он все еще продолжает находиться в реанимации.

"На данный момент дышит через трахеостому и выполняет все наставления. Но ему нужно будет перенести еще несколько операций, чтобы состояние его улучшилось", - подчеркнул Рыженко.

Когда боец поступил в больницу, у 25-летнего Ильи (так зовут бойца) были полностью обожжено лицо, переломы костей черепа, множественные осколочные ранения головы и шеи, и другие травмы. Илья находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщал "Телеграф", 6 февраля возле Торецка и Северодонецка были ранены двое украинских военных. Таким образом в субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными.

Также в воскресенье, 14 февраля трое военнослужащих ВСУ подорвались на мине - капитан Александр Войтенко (1974 рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.