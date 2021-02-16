Трагедия с женщиной в Ровно ничему не научила: в Киеве врач "принимал" роды по Skype

В Дарницком районе Киева бригада экстренной медицинской помощи выехала к 26-летней женщине, которая решилась на домашние роды.

Об этом пишет КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Фейсбук.

Ребенок родился недоношенным на 36 неделе, а его мать не состояла на медицинском учете. Роды "принимал" врач по Skype, а "скорую" вызвал ее муж.

В сообщении отмечается, что женщинам не запрещено рожать дома, однако напоминают о всех возможных последствиях такого решения.

По словам акушера-гинеколога КНП "Киевской городской родильный дом №6" Наталии Яремчук, в ее больницу женщин, у которых возникают осложнения при домашних родах, привозят где-то дважды в месяц.

"Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое - и смерти, и увечья", - рассказала врач.

Как сообщалось ранее, в Ровно женщина три часа умирала после неудачных родов на дому.

Врач Наталья Яремчук позже объяснила почему та умерла и почему не стоит слушать популярных блогеров, пропагандирующих роды в домашних условиях.