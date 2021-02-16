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Трагедия с женщиной в Ровно ничему не научила: в Киеве врач "принимал" роды по Skype

Трагедия с женщиной в Ровно ничему не научила: в Киеве врач "принимал" роды по Skype
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Дарницком районе Киева бригада экстренной медицинской помощи выехала к 26-летней женщине, которая решилась на домашние роды. 

Об этом пишет КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Фейсбук. 

Ребенок родился недоношенным на 36 неделе, а его мать не состояла на медицинском учете. Роды "принимал" врач по Skype, а "скорую" вызвал ее муж. 

В сообщении отмечается, что женщинам не запрещено рожать дома, однако напоминают о всех возможных последствиях такого решения. 

По словам акушера-гинеколога КНП "Киевской городской родильный дом №6" Наталии Яремчук, в ее больницу женщин, у которых возникают осложнения при домашних родах, привозят где-то дважды в месяц. 

"Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое - и смерти, и увечья", - рассказала врач. 

Смерть при родах: почему женщины предпочитают советы модных блогерш вместо родильных домов

Как сообщалось ранее, в Ровно женщина три часа умирала после неудачных родов на дому

Врач Наталья Яремчук позже объяснила почему та умерла и почему не стоит слушать популярных блогеров, пропагандирующих роды в домашних условиях.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Роды.
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