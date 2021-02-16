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Вторник, 16.02.2021
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Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском

Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Бариста из Днепра, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке, а после заявила, что "Днепр - русский город", уволена. 

Как пишет "Суспільне", об этом заявила владелица кафе Ирина Прудка.

Она заявила, что в этой ситуации не стоит на стороне клиента и считает, что человек может говорить на российском. Тем не менее, она отмечает, что даже если ее бариста не знала украинского языка, то все равно не стоило поносить и унижать Украину.  

"Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу", - сказала она. 

Адвокат Вячеслав Шестириков в свою очередь напомнил, что заведение может получить штраф при наличии двух жалоб. По его словам, в таких случаях, если ситуация вызвала общественный резонанс, бизнес несет в первую очередь репутационные потери.  

Как сообщалось ранее,с 16 января 2021 года языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украинский язык, Днепр.
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