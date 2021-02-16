Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском

Бариста из Днепра, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке, а после заявила, что "Днепр - русский город", уволена.

Как пишет "Суспільне", об этом заявила владелица кафе Ирина Прудка.

Она заявила, что в этой ситуации не стоит на стороне клиента и считает, что человек может говорить на российском. Тем не менее, она отмечает, что даже если ее бариста не знала украинского языка, то все равно не стоило поносить и унижать Украину.

"Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу", - сказала она.

Адвокат Вячеслав Шестириков в свою очередь напомнил, что заведение может получить штраф при наличии двух жалоб. По его словам, в таких случаях, если ситуация вызвала общественный резонанс, бизнес несет в первую очередь репутационные потери.

Как сообщалось ранее,с 16 января 2021 года языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский.