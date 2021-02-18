В центре Харькова разгромили магазин одежды: момент нападения попал на видео

В четверг, 18 февраля в центре Харькова, на площади свободы произошло ЧП: ночью неизвестные разбили витрины магазина одежды Symbol.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Х**вый Харьков. Там также поделились фото с места инцидента.

Согласно предоставленным данным, неизвестные забросали камнями витрины магазина одежды.

Кадры последствий происшествия:

Появилось видео с камер наблюдения, как нарушители "расправились" с витринами Symbol.

Стоит напомнить, что ранее 17 февраля в Харькове мужчина жестоко зарезал бывшую возлюбленную, после чего поджег ее квартиру.

В тот же день 17 февраля, в Одессе автомобиль полицейских попал в аварии, в результате чего женщина-пешеход попала в больницу.