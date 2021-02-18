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Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Киев через неделю может накрыть новой волной COVID-19: озвучен прогноз

Киев через неделю может накрыть новой волной COVID-19: озвучен прогноз
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф

В Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, заявляет начальник управления Госпотребслужбы в городе Олег Рубан.

Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает "РБК-Украина".

"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю дойдет до Киева", - сказал начальник управления Госпотребслужбы.

Сейчас, по данным Минздрава и местных властей, эпидемиологическая ситуация осложнилась на западе Украины.

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Вместе с тем, как сообщил на своей странице в соцсети Facebook мэр Киева Виталий Кличко, по состоянию на утро 18 февраля в столице 513 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки, в том числе 277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 11 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в  Дарницком (94), Днепровском (93) и Голосеевском (82) районах города.

За сутки в столице зафиксировали 11 летальных случаев от вируса, госпитализированы 78 человек. Преодолели коронавирус 713 человек.

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Киев_коронавирус_инфографика со страницы "Кличко - мер"

 Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 18 февраля диагностировали еще 6 237 новых случаев коронавирусной болезни, Ивано-Франковская область сохраняет печальное лидерство.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Киев, Коронавирус, Covid-19, Вторая волна.
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