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Пятница, 19.02.2021
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Обострение с COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация сложней всего

Обострение с COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация сложней всего
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф

Второй день подряд в Украине количество выявленных случаев Covid-19 превышает количество выздоровевших. По состоянию на утро 19 февраля в стране зафиксировали 6531 новый случай коронавирусной болезни.

Ситуация с коронавирусом в разных регионах Украины значительно отличается. По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, хуже все ситуация обстоит в Винницкой  области. Здесь за сутки зарегистрировано 581 случай заражения Covid-19. Выздоровело всего 260 пациентов, еще болеет 5 035. Также плачевная ситуация и в ряде западных регионов: Закарпатье (397 заболевших против 77 выздоровевших и 6 005), Черновицкая (458 заболевших, 182 выздоровевших и 5 981 болеют) и Ивано-Франковская (750 и 490 и 10310 соответственно) области.

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Значительно лучше сложилась обстановка на юге и востоке страны. Так в Луганской области за сутки зафиксировано лишь 43 новых случая ковид на фоне 160 выздоровевших и 870 всех болеющих. Такая хорошая ситуация может быть связана с близостью к передовой и неполными данными из-за оккупации части районов. В Одесской области выявлено 238 новых эпизодов. Вылечилось 376 человек.  Всего болеет 5 234.

На Херсонщине добавилось 34 новых пациента. Выздоровело 62. Болеет 1006.

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Лидером по количеству заболевших остается Киев. Здесь за сутки коронавирус выявили у 544 людей. Правда и выздоровело намного больше – 897. Болеет 40 290.

Напомним, в Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, заявляет начальник управления Госпотребслужбы в городе Олег Руба.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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