В Харькове впервые после катастрофы поднялся в небо Ан-26Ш с курсантами (видео)

На базе учебной авиационной бригады в Харьковской области провели первые в этом году полеты с командным составом и летчиками-инструкторами военной части на самолете Ан-26Ш, которые были ранее приостановлены из-за катастрофы самолета с курсантами под Харьковом в пятницу, 25 сентября прошлого года.

"Да, это впервые возобновлены (полеты на Ан-26Ш после крушения, - Авт.). Полеты были также на Л-39 "Альбатрос" и вертолете "Ми-8". Студентов не было, офицеры и летчики-иструкторы", - сказал корреспондент "Армія Inform" Дмитрий Чалый.

Как пишет "Армія Inform", военные авиаторы поднялись в небо в сложных метеоусловиях, сделали несколько тренировок, в том числе посадку Ан-26Ш с имитацией отказа одного из двигателей.

Как известно, в катастрофе Ан-26 погибли 26 человек - 7 членов экипажа и 19 курсантов ХНУВС имени Кожедуба. Одним из погибших был курсант Александр Скочков - его отец Игорь Скочков погиб при крушении Ил-76 вблизи луганского аэропорта. Транспортник был сбит пророссийскими боевиками в 2014 году.

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