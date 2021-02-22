Суд принял первое решение по стоматологу, которую подозревают в избиении детей

Суд в Ровно выпустил под личное обязательство врача-стоматолога, которую подозревают в избиении детей в своем кабинете.

Об это сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области в Фейсбук.

"Городской суд удовлетворил ходатайство дознавателя Ровенского районного управления полиции и 29-летней подозреваемой в совершении уголовных проступков в отношении детей в виде личного обязательства", - сказано в сообщении.

Постановлением суда женщине запретили покидать населенный пункт, в котором та зарегистрирована и проживает без разрешения должностного лица.

Помимо того, ее обязали являться в суд по каждому требованию уполномоченных органов государственной власти.

Как сообщалось ранее, в Ровно вспыхнул скандал вокруг врача Ирины Кравчук, которая нанесла телесные повреждения своим юным пациентам.

18 февраля ей вручили подозрение. Если вину врача докажут, стоматологу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. В общей сложности заявления об избиениях написали родители пятерых детей.