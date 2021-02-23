Пробежал несколько метров и упал: момент убийства в Харькове попал на видео

Вечером понедельника, 22 февраля, в проулке Отакара Яроша в Харькове произошло убийство.

Свидетели услышали выстрел около 19:40, после чего вызвали на место полицию и медиков. Прибывшая через три минуты "скорая" помочь мужчине уже не смогла.

Позже стало известно, что пострадавшему прострелили голову.

Телеграм-канал ТРУХА смог раздобыть кадры, снятые в момент убийства.

На кадрах видно, как мужчина пробежал после выстрела в голову несколько метров и упал замертво под домом.

Сами кадры "Телеграф" публиковать не станет, но все желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, полиция установила личность убийцы спустя пару часов после происшествия.

Утром 23 февраля, злоумышленник был задержан. Ним оказался 50-летний житель города, после убийства он попытался скрыться, но уже за пределами города его перехватили правоохранители. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.