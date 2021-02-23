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Пробежал несколько метров и упал: момент убийства в Харькове попал на видео

Пробежал несколько метров и упал: момент убийства в Харькове попал на видео
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Вечером понедельника, 22 февраля, в проулке Отакара Яроша в Харькове произошло убийство

Свидетели услышали выстрел около 19:40, после чего вызвали на место полицию и медиков. Прибывшая через три минуты "скорая" помочь мужчине уже не смогла. 

Позже стало известно, что пострадавшему прострелили голову. 

Телеграм-канал ТРУХА смог раздобыть кадры, снятые в момент убийства. 

На кадрах видно, как мужчина пробежал после выстрела в голову несколько метров и упал замертво под домом. 

Сами кадры "Телеграф" публиковать не станет, но все желающие могут ознакомиться с ними по этой ссылке

Как сообщалось ранее, полиция установила личность убийцы спустя пару часов после происшествия. 

Утром 23 февраля, злоумышленник был задержан. Ним оказался 50-летний житель города, после убийства он попытался скрыться, но уже за пределами города его перехватили правоохранители. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Харьков, Убийство, Стрельба, Нацполиция.
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