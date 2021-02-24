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В Киеве "герой парковки" поплатился за оставленное на тротуаре авто (видео)

В Киеве "герой парковки" поплатился за оставленное на тротуаре авто (видео)
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

На фоне нескольких случаев повреждений авто упавшим снегом с крыш домов, в Киеве нерадивый автомобилист припарковал свой Hyundai не в положенном для этого месте и"наказание" не заставило себя долго ждать, на авто с крыши свалилась глыба снега и разбила машину.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, публикуя видео с места инцидента.

Сам водитель не сразу понял, как получилось так, что его автомобиль оказался поврежден. Он вызвал полицейских, которым объяснил, что припарковал автомобиль утром, а только недавно обнаружил повреждения стойки и зеркала, взявшиеся ниоткуда.

В Киеве упавшая с крыши глыба снега едва не убила женщину: видео момента ЧП

Уже по камерам видеонаблюдения стало понятно, что на автомобиль упал снег с крыши.

Пользователи тут же стали комментировать кадры ЧП.

"Обожаю карму в действии. Водитель - ид*ота кусок. Думал, что он самый умный, а ленточку то для ид*отов повесили", "К – карма", "И нечего парковаться на тротуарах", - пишут под постом.

Ранее "Телеграф", собрал инструкцию из простых правил, для того чтобы обезопасить себя и не стать жертвой упавшей с крыши сосульки или снега со льдом.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 380

Все по теме:

Киев, Автомобили, Видео, Снег, Сосульки, Крыши.
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