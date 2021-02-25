Стало известно, сколько человек успели привить от коронавируса в первый день вакцинации в Украине

В день старта вакцинации против коронавируса COVID-19 в Украине привили в общей сложности 159 человек в пяти областях страны.

Об этом сообщает в четверг, 25 февраля, в Telegram-канале верифицированный Минздравом проект о коронавирусе в Украине "Коронавірус_інфо".

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Киевская область - 19 прививок;

Черкасская область - 80 прививок;

Черниговская область - 10 прививок.

"По состоянию на 24 февраля 2021 не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации", - говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что пообщался накануне по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми.

"Поинтересовался состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.