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Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Стало известно, сколько человек успели привить от коронавируса в первый день вакцинации в Украине

Стало известно, сколько человек успели привить от коронавируса в первый день вакцинации в Украине
10:53 Сегодня Телеграф

В день старта вакцинации против коронавируса COVID-19 в Украине привили в общей сложности 159 человек в пяти областях страны.

Об этом сообщает в четверг, 25 февраля, в Telegram-канале верифицированный Минздравом проект о коронавирусе в Украине "Коронавірус_інфо".

Количество прививок, проведенных в регионах:

  • Винницкая область - 10 прививок;
  • Житомирская область - 40 прививок;
  • Киевская область - 19 прививок;
  • Черкасская область - 80 прививок;
  • Черниговская область - 10 прививок.

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вакцинация

"По состоянию на 24 февраля 2021 не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации", - говорится в сообщении.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что пообщался накануне по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми.

"Поинтересовался состоянием после прививки - все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Статистика, Прививки, Вакцинация, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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