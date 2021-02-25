Оскандалившаяся стоматолог из Ровно вернулась на работу: имеет ли она право лечить детей

Уголовное дело по факту избиения детей в ровенской стоматологической клинике не стало поводом для прекращения деятельности данного заведения. Продолжает работу и сама фигурант громкого скандала.

Жители Ровно сделали фото, на которых видно, что врач Инна Кравчук в рабочей одежде общается с работниками, а клиника "Only kids" продолжает свою работу, сообщает "Радіо Трек".

"Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность. Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил" - сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Мария Юстицкая.

Отметим, что в общей сложности родители пяти детей обратились в полицию с заявлениями на врача в Ровно после скандала с избиением ребенка в стоматологическом кабинете.

Напомним, суд в Ровно выпустил под личное обязательство врача-стоматолога, которую подозревают в избиении детей в своем кабинете. Женщине запрещено без разрешения следователя, прокурора или суда покидать город.