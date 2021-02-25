В Украине арестовали "эксперта", прославившегося выступлениями на росТВ и каналах Медведчука

В четверг, 25 февраля, Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения военно-политическому "эксперту" Юрию Дудкину, обвиненному в подрывной деятельности с участием российских спецслужб. Мужчину отправили в следственный изолятор сроком на два месяца.

Об этом сообщает "Украинская правда", со ссылкой на источники СБУ.

Юрий Дудкин был задержан силовиками в среду, 24 февраля. Ему предъявили обвинение по статьям ст.111 (государственная измена) и ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В информационном поле Юрий Дудкин "прославился" своими выступлениями на санкционных каналах и российском телевидении. Также, по информации СБУ, киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ.

Напомним, СБУ объявила блогера Анатолия Шария в государственный розыск, поскольку он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.