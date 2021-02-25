Могла оскорбить учительница: всплыли новые детали падения школьника из окна лицея в Киеве

Школьнику, который выпал из окна лицея № 208 в Киеве в четверг, 25 октября, 12 лет.

Об этом сообщили в сюжете телеканала "Киев".

На данный момент известно, что сначала парень снимал видео на телефон из окна, а потом шагнул из него. При этом подросток выпал с высоты третьего этажа.

Как стало известно журналистам со слов одноклассников мальчика, его чем-то оскорбила учительница трудов.

Отметим, что это уже третье ЧП в Украине с детьми за сутки. Так, в четверг, 25 февраля, около полуночи, в районе станции "Депо" в Суворовском районе Одессы 13-летняя девочка совершила самоубийство - легла под поезд. От полученных травм ребенок умер.

Также как сообщал "Телеграф", ранее в Святошинском районе Киева в среду, 24 февраля, 12-летняя девочка выпала с 8 этажа. Она получила множественные травмы, но выжила.