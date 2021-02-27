Дети начали болеть чаще: на Харьковщине указали на перемены в ситуации с коронавирусом

В Харьковской области медики наблюдают рост числа случаев заболевания COVID-19 среди детей. А ныне боле частыми стали и тяжелые случаи.

Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Харьковской медакадемии последипломного образования Лариса Ходак. Она консультирует единственную в области больницу, в котором от коронавирусной болезни лечат детей.

"Когда коронавирусная болезнь только появилась, то говорили, что дети не болеют или болеют редко, но сейчас эти данные совсем изменились", - сказала она.

В медицинском заведении сейчас госпитализированы 96 детей с подозрением на COVID-19, у 30 из них болезнь подтвердили. Пятеро - находятся в реанимации.

По словам Ходак, с апреля по декабрь прошлого года коронавирусом были инфицированы 486 детей, а за два месяца 2021 уже было зафиксировано 246 случаев.

Она связывает это с тем, что дети чаще переносят бессимптомную форму болезни и чаще лечатся на дому, в то время, когда в стационар поступают тяжелые случаи. Она не исключает, что сейчас родители стали более внимательно следить за здоровьем детей, а потому обращаться к врачам более оперативно.

Ходак говорит, что COVID-19 у детей может начинаться с сыпи и кишечного синдрома.

"Иногда диагностируется ветряная оспа, атопический дерматит, а уже потом выясняется, что это коронавирусная болезнь", - сказала она.

По ее словам, из 486 детей, переболевших в прошлом году, 47 - в возрасте до одного года.

Как сообщалось ранее, школьники Ужгорода уйдут на весенние каникулы раньше запланированных сроков. Всему виной сложная ситуация с коронавирусом в регионе.