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Суббота, 27.02.2021
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Дети начали болеть чаще: на Харьковщине указали на перемены в ситуации с коронавирусом

Дети начали болеть чаще: на Харьковщине указали на перемены в ситуации с коронавирусом
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Харьковской области медики наблюдают рост числа случаев заболевания COVID-19 среди детей. А ныне боле частыми стали и тяжелые случаи. 

Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Харьковской медакадемии последипломного образования Лариса Ходак. Она консультирует единственную в области больницу, в котором от коронавирусной болезни лечат детей. 

"Когда коронавирусная болезнь только появилась, то говорили, что дети не болеют или болеют редко, но сейчас эти данные совсем изменились", - сказала она.

В медицинском заведении сейчас госпитализированы 96 детей с подозрением на COVID-19, у 30 из них болезнь подтвердили. Пятеро - находятся в реанимации.  

По словам Ходак, с апреля по декабрь прошлого года коронавирусом были инфицированы 486 детей, а за два месяца 2021 уже было зафиксировано 246 случаев. 

Она связывает это с тем, что дети чаще переносят бессимптомную форму болезни и чаще лечатся на дому, в то время, когда в стационар поступают тяжелые случаи. Она не исключает, что сейчас родители стали более внимательно следить за здоровьем детей, а потому обращаться к врачам более оперативно. 

Ходак говорит, что COVID-19 у детей может начинаться с сыпи и кишечного синдрома. 

"Иногда диагностируется ветряная оспа, атопический дерматит, а уже потом выясняется, что это коронавирусная болезнь", - сказала она. 

Врач указал на неудобные моменты с вакцинацией от коронавируса

По ее словам, из 486 детей, переболевших в прошлом году, 47 - в возрасте до одного года.

Как сообщалось ранее, школьники Ужгорода уйдут на весенние каникулы раньше запланированных сроков. Всему виной сложная ситуация с коронавирусом в регионе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Харьковская область, Коронавирус, Covid-19, Лариса Ходак.
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