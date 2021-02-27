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"Наверное, Стерненко шалит": в Одессе горело СИЗО (видео)

"Наверное, Стерненко шалит": в Одессе горело СИЗО (видео)
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Одессе в следственном изоляторе, в котором пребывает активист Сергей Стерненко, произошел пожар. 

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам исполнения криминальных наказаний в Фейсбук.

"27 февраля 2021 в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем возник пожар в подсобном помещеним для хозяйственного инвентаря, примыкающем к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор", - говорится в сообщении. 

В сообщении говорится, что пожар повредил кровлю на площади в 5 квадратных метров.

Огонь потушили около 20:40. Пострадавших вследствие инцидента нет, а пищеблок продолжает работу в штатном режиме. 

Местные Телеграм каналы "Одесса Инфо" и "Ху**ая Одесса" обнародовали кадры с места происшествия. 

 "Подгорела кухня в одесском сизо, наверное, Стерненко шалит", - сказано в подписи к видео. 

Стерненко обратился к Зеленскому из СИЗО: "Если не выгоните чертей, они уничтожат и вас"

В этом СИЗО содержится одесский активист Сергей Стерненко, которого 23 февраля суд приговорил к семи годам тюремного заключения

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Одесса, Пожар, СИЗО, Сергей Стерненко.
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