"Наверное, Стерненко шалит": в Одессе горело СИЗО (видео)

В Одессе в следственном изоляторе, в котором пребывает активист Сергей Стерненко, произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам исполнения криминальных наказаний в Фейсбук.

"27 февраля 2021 в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем возник пожар в подсобном помещеним для хозяйственного инвентаря, примыкающем к пищеблоку государственного учреждения "Одесский следственный изолятор", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что пожар повредил кровлю на площади в 5 квадратных метров.

Огонь потушили около 20:40. Пострадавших вследствие инцидента нет, а пищеблок продолжает работу в штатном режиме.

Местные Телеграм каналы "Одесса Инфо" и "Ху**ая Одесса" обнародовали кадры с места происшествия.

"Подгорела кухня в одесском сизо, наверное, Стерненко шалит", - сказано в подписи к видео.

В этом СИЗО содержится одесский активист Сергей Стерненко, которого 23 февраля суд приговорил к семи годам тюремного заключения.