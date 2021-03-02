Прямо на посту охраны: под Запорожьем на АЭС произошло смертельное ЧП с молодой военной

Во вторник, 2 марта, в Энергодаре на Запорожской атомной электрической станции, на посту охраны, застрелилась 33-летняя военнослужащая.

Об этом сообщает "En News".

Девушка проходила службу в воинской части №3042 Национальной гвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции. Обнаружили тело военнослужащей с огнестрельным ранением головы.

Известно, что девушка убила себя выстрелом из табельного оружия пистолета "Макарова".

Отметим, что информацию о ЧП подтвердили в полиции.

"Да, подтверждаю", - сказали журналисту "Укринформ" в полиции на просьбу прокомментировать информацию о гибели военной.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 2 марта, в Запорожье произошло двойное самоубийство. С разницей в полчаса из окна квартиры в многоэтажке выпрыгнули мать и дочь.