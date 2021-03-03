Уложили лицом в землю: в Киеве задержали афериста, выманившего у пенсионеров круглую сумму денег (видео)

Вечером 2 марта в Киеве, на проспекте Лобановского полиция задержала мошенника, требовавшего 20 тысяч гривен от пенсионеров, которые отдали эти день якобы для помощи детям, попавшим в ДТП.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Там также поделились видео с задержания мошенника:

Стоит отметить, что мужчину задержал сын потерпевшей со своими друзьями. После чего передали его полиции.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее, 2 марта во Львове в супермаркете АТБ пьяный посетитель подрался с охранником из-за слабоалкоголки.

В то же время, 2 марта в Запорожье водолазы нашли под водой тело подростка, который провалился под лед.