Уложили лицом в землю: в Киеве задержали афериста, выманившего у пенсионеров круглую сумму денег (видео)

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07:38 Сегодня Телеграф

Вечером 2 марта в Киеве, на проспекте Лобановского полиция задержала мошенника, требовавшего 20 тысяч гривен от пенсионеров, которые отдали эти день якобы для помощи детям, попавшим в ДТП.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Там также поделились видео с задержания мошенника:

Стоит отметить, что мужчину задержал сын потерпевшей со своими друзьями. После чего передали его полиции.

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Видео с места событий:

Напомним, что ранее, 2 марта во Львове в супермаркете АТБ пьяный посетитель подрался с охранником из-за слабоалкоголки.

В то же время, 2 марта в Запорожье водолазы нашли под водой тело подростка, который провалился под лед.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина.
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