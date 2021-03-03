Годовщина COVID-19: журналисты разыскали украинца, которому первому диагностировали коронавирус

Житель Черновцов Александр Самборский, который год назад стал первым украинским пациентом, у которого обнаружили COVID-19, планирует записаться на прививку против этой болезни. Об этом сообщает molbuk.ua.

"Я еще не записался на вакцинацию, но, в принципе, не против. Думаю, в ближайшее время запишусь", - рассказал мужчина.

Напомним, Александр Самборский стал первым гражданином Украины, у которого выявили коронавирус после возвращения из Италии. Мужчину госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой не было симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного. Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу

Также отметим, что сейчас Буковина отнесена к "красной" зоне и здесь объявлен самый жесткий карантин.