Смертельное ДТП в Киеве с потерявшем сознание за рулем водителем: подробности и видео момента

Появилось видео момента аварии в Киеве, на Березняках, на улице Юрия Шумского, где Chevrolet столкнулся с BMW после того, как водителю первого автомобиля вдруг стало плохо за рулем, он потерял сознание и вскоре умер.

Соответствующие кадры опубликовали "Вартові Експресо" в Telegram-канале.

На видео видно, как BMW едет по столичной трассе, прием не на большой скорости. В какой-то момент в него врезается автомобиль Chevrolet, который внезапно выскочил на встречную полосу. От удара BMW откидывает назад и машина едва не врезается в маршрутку, которая ехала за ним следом. Из машины и маршрутки тут же выскакивают люди и пытаются помочь водителю, создавшему аварийную ситуацию.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 3 февраля, поезд сообщением "Скотоватая – Славянск" столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего в авто оказались зажаты двое пассажиров.

Также вечером в субботу, 27 февраля, в селе Жобрин Ровенского района автомобиль "Audi A6" врезался в бетонную арку санатория, в результате чего погибли двое 35-летних пассажиров авто – жителей Ровно.