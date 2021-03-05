"Дунайское пароходство" попытались разорить: СБУ спасла 455 кораблей и 2 млрд грн (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили попытку отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства" со стороны топменеджеров компании в Одесской области, которая могла нанести Украине ущерб размером в 2 миллиарда гривен.
Об этом говорится на сайте СБУ.
Следователями было установлено, что аферу планировали провернуть под видом "реорганизации" деятельности пароходства, во время которой преступники хотели вывести с баланса общества 455 единиц флота, в интересах иностранной коммерческой структуры.
Мошенники также планировали финансировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в капитал иностранной компании.
Так, для успешной реализации задуманного преступники отправили в Министерство документацию о нулевой стоимости флота в размере 455 единиц.
Данные действия аферистов нанесли бы ущерб обороноспособности Украины.
Во время обыска участников сделки было найдено:
Расследование по факту злоупотребления служебным положением, а также госизмены еще продолжается.
Стоит напомнить, что ранее, 1 марта специалисты СБУ раскрыли экссотрудников МИД Украины, которые перевозили контрабанду через границу.
При этом, ранее, 23 февраля на нефтепровод, "Самара - Западное направление", принадлежащий Виктору Медведчуку суд наложил арест из-за доказательств о его незаконном выбытии его из госвладений.