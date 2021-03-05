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"Дунайское пароходство" попытались разорить: СБУ спасла 455 кораблей и 2 млрд грн (фото)

"Дунайское пароходство" попытались разорить: СБУ спасла 455 кораблей и 2 млрд грн (фото)
15:36 Сегодня Телеграф Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили попытку отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства" со стороны топменеджеров компании в Одесской области, которая могла нанести Украине ущерб размером в 2 миллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Следователями было установлено, что аферу планировали провернуть под видом "реорганизации" деятельности пароходства, во время которой преступники хотели вывести с баланса общества 455 единиц флота, в интересах иностранной коммерческой структуры.

Мошенники также планировали финансировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в капитал иностранной компании.

Так, для успешной реализации задуманного преступники отправили в Министерство документацию о нулевой стоимости флота в размере 455 единиц.

Данные действия аферистов нанесли бы ущерб обороноспособности Украины.

Во время обыска участников сделки было найдено: 

  • компьютеры и телефоны,
  • документация об оффшорных компаниях пароходства,
  • ряд договоров деятельности для ремонта плавсредств,
  • ряд документов о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности,
  • большие суммы наличных в иностранной валюте.

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Расследование по факту злоупотребления служебным положением, а также госизмены еще продолжается.

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили попытку незаконного отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства"

Сотрудники СБУ остановили попытку незаконного отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства"

СБУ остановили попытку отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства"

Стоит напомнить, что ранее, 1 марта специалисты СБУ раскрыли экссотрудников МИД Украины, которые перевозили контрабанду через границу.

При этом, ранее, 23 февраля на нефтепровод, "Самара - Западное направление", принадлежащий Виктору Медведчуку суд наложил арест из-за доказательств о его незаконном выбытии его из госвладений.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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СБУ, Дунайское пароходство.
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