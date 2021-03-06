Был и третий участник: эксклюзивные детали смертельной аварии на Гостомельской трассе под Киевом

В аварию на Гостомельском шоссе под Киевом, где двое человек погибли, трое пострадали, чудом не попал водитель синего Lanos – мужчина успел проскочить между машинами.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места смертельной аварии.

На данный момент водитель этой машины находится в шоковом состоянии и от каких-либо комментариев отказывается. О том, что он мог пострадать в этом ДТП, свидетельствуют царапины на зеркале и левой дверце Lanos.

На данный момент движение в месте аварии, которая произошла в километре от КП "Гостомель" на Пущу Водицу, ограничено в обе стороны.

Отметим, что, по всей видимости, в этом районе довольно часто случаются аварии, на обочине можно увидеть несколько поминальных венков, напоминающих про прошлые ЧП.

Как удалось выяснить корреспонденту "Телеграфа" на месте, Chevrolet и Reno столкнулись лоб в лоб. Удар был настолько сильным, что Chevrolet, за рулем которого сидел пожилой мужчина, ударом унесло в кусты.

На момент аварии в автомобиле Chevrolet, который направлялся в сторону Гостомеля, находились трое человек – водитель и двое пассажиров – двое погибли и один получил ранения.

За рулем машины Reno, которая ехала в сторону Киева, сидела молодая женщина.

Ее автомобиль после сильного удара так и остался стоять посреди дороги.

Больше фото с места этой аварии смотрите в Telegram-канале "Телеграфа". Осторожно! Фото 18+ Слабонервным лучше воздержаться от просмотра!

В салоне на момент аварии находился еще и пассажир, который также получил травмы, как и женщина-водитель.

О том, что столкновение было достаточно сильным свидетельствует и тот факт, что на дороге сильно разбросало вещи: валялись инструменты, выпавший из салона термос откинуло на 20-30 метров от места аварии.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 6 марта, в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием "тяжеловесов" - Volvo FL7 та "ГАЗель", в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.