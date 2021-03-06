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Авария с патрульными под Одессой: стало известно, кем был погибший и состояние пострадавших

Авария с патрульными под Одессой: стало известно, кем был погибший и состояние пострадавших
14:37 Сегодня Телеграф

В результате ДТП с участием автомобиля патрульных на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от поселка Дачное в пятницу, 5 марта, погиб 32-летний старший лейтенант полиции из Ямполя.

Об этом сообщает "Думская".

Являясь сотрудником Могилев-Подольского райотдела полиции в Винницкой области, в тот вечер он вместе с тремя коллегами ехал в Одессу.

В момент аварии в Hyundai Sonata за рулем был капитан, а на пассажирских сидениях - лейтенант, старший лейтенант и подполковник полиции.

Появилось видео момента, как патрульная полиция угодила в смертельную аварию под Одессой

Что известно о состоянии пострадавших:

У 34-летнего капитана, который был за рулем, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

У 39-летнего старшего лейтенанта политравма, закрытая черепно-мозговая травма, гематома правого глаза, перелом носа, закрытая травма грудной клетки, тупая травма живота, перелом костей таза, перелом голени.

У 35-летнего подполковника закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение мозга, ссадины на голове и ушиб правой голени. От госпитализации он отказался.

На данный момент все трое находятся в 11-й больнице Одессы.

В аварии также пострадал 26-летний водитель полицейского Prius, которого считают виновником аварии. Он не предоставил преимущество в движении Hyundai Sonata. У него определили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что скорость Hyundai была около 120-150 км/ч.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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ДТП, Одесская область, Погибшие, Пострадавшие, Фото, Патрульные, Дачное.
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