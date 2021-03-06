"Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове

Во Львове очевидцы засняли драку двух мужчин прямо среди людной улицы.

Соответствующие кадры были обнародованы Телеграм-каналом "Blacklist Lviv".

"Бой за принцессу", - сказано в подписи к видео.

Однако умельцы из сети в стороне не остались и быстро смонтировали новую версию видео, в котором разбавили потасовку кадрами из игры "Mortal Combat" и тематической музыкой.

Происходящее на кадрах оценили и комментаторы, которые сравнили происходящее с боем Коннора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщалось ранее, в Одессе "постоянный клиент" одной из "наливаек" решил штурмовать ларек, когда ему отказали в "обслуживании".

А в Запорожье родители школьников едва не подрались, выясняя отношения между собой во дворе школы № 80.