Третья волна COVID-19 в Украине: где обстановка хуже всего 10 марта

В Украине на утро среды, 10 марта, зафиксировали более 6,3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 219 больных , а количество болеющих в стране выросло за сутки почти на пол тысячи и составляет 184 099 человек.
Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины в среду.
Так, более полутысячи заболевших за сутки зафиксировано в среду в пяти областях и столице:
Высочайшая за полтора месяца суточная смертность в Украине обусловлена тем, что в ряде регионов скончались за сутки более 15 больных коронавирусом:
В 10 регионах Украины за сутки количество больных коронавирусом возросло, при этом в 4 областях и Киеве этот показатель превысил 100:
Как сообщалось, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, в связи с чем страна может вернуться к ранее внедряемой модели жесткого локдауна.