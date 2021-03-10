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Среда, 10.03.2021
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Третья волна COVID-19 в Украине: где обстановка хуже всего 10 марта

Третья волна COVID-19 в Украине: где обстановка хуже всего 10 марта
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф GETTY IMAGES

В Украине на утро среды, 10 марта, зафиксировали более 6,3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 219 больных , а количество болеющих в стране выросло за сутки почти на пол тысячи и составляет 184 099 человек.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины в среду.

Так, более полутысячи заболевших за сутки зафиксировано в среду в пяти областях и столице:

  • г. Киев - 644 случая;
  • Одесская область - 586 случаев;
  • Винницкая область - 575 случаев;
  • Черновицкая область - 533 случая;
  • Львовская область - 523 случая;
  • Ивано-Франковская область - 502 случая.

Высочайшая за полтора месяца суточная смертность в Украине обусловлена тем, что в ряде регионов скончались за сутки более 15 больных коронавирусом:

  • Закарпатская обл. – 20;
  • Донецкая обл. – 18;
  • г.Киев – 17;
  • Одесская обл. – 17;
  • Житомирская обл. – 16;
  • Ивано-Франковская обл. – 16.

В 10 регионах Украины за сутки количество больных коронавирусом возросло, при этом в 4 областях и Киеве этот показатель превысил 100:

  • Черновицкая обл. – на 376 болеющих больше за сутки (всего болеет 12 139);
  • Винницкая обл. – на 364 болеющих больше за сутки (всего болеет 13 019);
  • г.Киев – на 271 болеющих больше за прошедшие сутки (всего болеет 43 666);
  • Запорожская обл. – на 142 болеющих больше за сутки (всего болеет 3 680);
  • Ивано-Франковская обл. – на 137 болеющих больше за сутки (всего болеет 17 504).

Как сообщалось, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, в связи с чем страна может вернуться к ранее внедряемой модели жесткого локдауна.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

СНБО, Статистика, Больные, Смерти, Коронавирус, Заболевшие, Covid-19.
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