Третья волна COVID-19 в Украине: где обстановка хуже всего 10 марта

В Украине на утро среды, 10 марта, зафиксировали более 6,3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 219 больных , а количество болеющих в стране выросло за сутки почти на пол тысячи и составляет 184 099 человек.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины в среду.

Так, более полутысячи заболевших за сутки зафиксировано в среду в пяти областях и столице:

г. Киев - 644 случая;

Одесская область - 586 случаев;

Винницкая область - 575 случаев;

Черновицкая область - 533 случая;

Львовская область - 523 случая;

Ивано-Франковская область - 502 случая.

Высочайшая за полтора месяца суточная смертность в Украине обусловлена тем, что в ряде регионов скончались за сутки более 15 больных коронавирусом:

Закарпатская обл. – 20;

Донецкая обл. – 18;

г.Киев – 17;

Одесская обл. – 17;

Житомирская обл. – 16;

Ивано-Франковская обл. – 16.

В 10 регионах Украины за сутки количество больных коронавирусом возросло, при этом в 4 областях и Киеве этот показатель превысил 100:

Черновицкая обл. – на 376 болеющих больше за сутки (всего болеет 12 139);

Винницкая обл. – на 364 болеющих больше за сутки (всего болеет 13 019);

г.Киев – на 271 болеющих больше за прошедшие сутки (всего болеет 43 666);

Запорожская обл. – на 142 болеющих больше за сутки (всего болеет 3 680);

Ивано-Франковская обл. – на 137 болеющих больше за сутки (всего болеет 17 504).

Как сообщалось, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, в связи с чем страна может вернуться к ранее внедряемой модели жесткого локдауна.