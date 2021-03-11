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Под Киевом водитель неудачно пошел на обгон и вылетел в лесополосу: момент попал на видео

Под Киевом водитель неудачно пошел на обгон и вылетел в лесополосу: момент попал на видео
03:21 Сегодня Телеграф

В селе Вита-Почтовая в Киево-Святошинском районе Киевской области внедорожник вылетел с дороги в лесополосу, когда попытался объехать следовавший перед ним автомобиль, который неожиданно вильнул в сторону, объезжая яму.

Об этом сообщает в среду, 10 марта, Telegram-канал "Х***й Киев".

"Один ямку объезжал, а другой обгонял. В итоге - кубарем укатился", - говорится в подписи к опубликованному видео.

О возможных пострадавших в результате ДТП, как и о повреждениях, полученных автомобилем при вылете с дороги, информации нет.

На таможне под Харьковом взорвалась и сгорела фура, пострадал водитель (фото и видео)

Вместе с тем, некоторые читатели отметили, что знают место ДТП, и добавляют, что водитель вынужден был объехать яму, поскольку она довольно глубокая.

яма_комменты

Как сообщалось, в Днепре оторвавшийся от фуры болт пробил легковушку навылет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 127

Все по теме:

ДТП, Камеры, Дорога, Ямы, Вита-Почтовая.
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