Под Киевом водитель неудачно пошел на обгон и вылетел в лесополосу: момент попал на видео

В селе Вита-Почтовая в Киево-Святошинском районе Киевской области внедорожник вылетел с дороги в лесополосу, когда попытался объехать следовавший перед ним автомобиль, который неожиданно вильнул в сторону, объезжая яму.

Об этом сообщает в среду, 10 марта, Telegram-канал "Х***й Киев".

"Один ямку объезжал, а другой обгонял. В итоге - кубарем укатился", - говорится в подписи к опубликованному видео.

О возможных пострадавших в результате ДТП, как и о повреждениях, полученных автомобилем при вылете с дороги, информации нет.

Вместе с тем, некоторые читатели отметили, что знают место ДТП, и добавляют, что водитель вынужден был объехать яму, поскольку она довольно глубокая.

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