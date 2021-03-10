В полиции показали второго подозреваемого в изнасиловании девушки на Киевщине (фото)

Правоохранители задержали второго мужчину, подозреваемого в групповом изнасиловании 19-летней киевлянки, которая перепутав авто, села в чужую машину, а не в такси и оказалась вывезенной за город и обесчещенной.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следователи обратились в суд с ходатайством, об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.

Одного из подозреваемых – 42-летнего гражданина Азербайджана - задержали ранее. Во вторник, 9 марта, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Если вина преступников будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Одессой полицейские спустя пять месяцев сообщили о подозрении в изнасиловании 74-летней односельчанки жителю Березовского района. По закону, ему грозит наказание до 5 лет тюрьмы.

Также во Львове начался судебный процесс над 46-летним Романом Московченко, организовавшим детские лагеря, в которых насиловал несовершеннолетних девушек. Полиция доказала причастность подсудимого к 147 случаев сексуального насилия против детей.