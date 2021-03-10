Скачать
Среда, 10.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
"Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
В Кремле ответили по поводу возможной встречи Путина и Зеленского
В Кремле ответили по поводу возможной встречи Путина и Зеленского
"Трусливые пи****сы": "слуга народа" отличился странным постом об оппонентах Лукашенко из Nexta
"Трусливые пи****сы": "слуга народа" отличился странным постом об оппонентах Лукашенко из Nexta
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта

Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину

Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину
22:36 Сегодня Телеграф

Телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что новое обострение на Донбассе, которое вылилось в срыв перемирия боевиками, должно послужить некой пародией "русской весны" 2014 года накануне выборов в России.

Такое мнение он высказал в программе "Невзоровские среды" на радио "Эхо Москвы".

"Понятно, что это будет жалким ремейком "русской весны" 2014 года: актеры будут послабей, спецэффектов будет поменьше, пиротехника будет пожиже. И уже нет задорных пьяных садистов, типа Моторолы (Арсен Павлов, ликвидированный боевик группировки ДНР. - Авт.), нету (орфография сохранена. - Авт.) даже позера Прилепина (Захар Прилепин писатель, воевавший на стороне боевиков на Донбассе. -  Авт.) - тот сияет своим куполом в совсем другом месте", - объяснил свою точку зрения Невзоров.

"Власти ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине

По его словам, на данный момент Россия приступила к новой, "аккуратной растопке Донбасской войны".

"Они действительно заново разогревают, растапливают Донбасскую войну, заново расчехляют ее позорные смыслы. Понятно, что к выборам России нужно иметь хоть какую-то фактуру. Но в качестве фактуры эта Донбасская война – хоть что-то. Она необходима", - уверен ведущий.

 Как сообщал Телеграф, ранее Невзоров довольно резко высказался о возвращении в Россию Алексея Навального после отравления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 278

Все по теме:

Донбасс, Война на Донбассе, Александр Невзоров, срыв перемирия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Тяжелый день для украинского общества": какое событие мог анонсировать Гордон на 15 марта
02 Испугались, что у них все "отожмут": Добкин рассказал, почему олигархи "кинули" Януковича во время Майдана
03 Террорист Стрелков заговорил о решающем наступлении на Донбассе и признал бессилие "ДНР" и "ЛНР"
04 Отмена перевода часов: появилась карта времени восхода и захода солнца в разных городах Украины
05 Сам вышел из дома: раскрыты детали странной гибели годовалого малыша под Кропивницким
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трое бойцов насмерть подорвались на мине на Донбассе: назван подозреваемый
Трое бойцов насмерть подорвались на мине на Донбассе: назван подозреваемый
Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию &quot;вагнеровцев&quot;
Bellingcat может перенести с 15 марта премьеру фильма о срыве операции по задержанию "вагнеровцев"
В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу (видео)
Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь