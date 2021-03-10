Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину

Телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что новое обострение на Донбассе, которое вылилось в срыв перемирия боевиками, должно послужить некой пародией "русской весны" 2014 года накануне выборов в России.

Такое мнение он высказал в программе "Невзоровские среды" на радио "Эхо Москвы".

"Понятно, что это будет жалким ремейком "русской весны" 2014 года: актеры будут послабей, спецэффектов будет поменьше, пиротехника будет пожиже. И уже нет задорных пьяных садистов, типа Моторолы (Арсен Павлов, ликвидированный боевик группировки ДНР. - Авт.), нету (орфография сохранена. - Авт.) даже позера Прилепина (Захар Прилепин писатель, воевавший на стороне боевиков на Донбассе. - Авт.) - тот сияет своим куполом в совсем другом месте", - объяснил свою точку зрения Невзоров.

По его словам, на данный момент Россия приступила к новой, "аккуратной растопке Донбасской войны".

"Они действительно заново разогревают, растапливают Донбасскую войну, заново расчехляют ее позорные смыслы. Понятно, что к выборам России нужно иметь хоть какую-то фактуру. Но в качестве фактуры эта Донбасская война – хоть что-то. Она необходима", - уверен ведущий.

Как сообщал Телеграф, ранее Невзоров довольно резко высказался о возвращении в Россию Алексея Навального после отравления.