Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине

Гибель 21-летней студентки Ирины Дворецкой в январе 2019 года вызвала огромный резонанс. Дело в том, что девушка ехала на автобусе к заболевшей матери, однако ее тело нашли в лесу между селами Перга и Рудня-Хочинская Олевского района.

Дело сразу обросло различными слухами и версиями. По одной из них, у погибшей не было денег на проезд и якобы за отказ платить водитель и кассир выгнали ее из салона автобуса. Активисты сразу требовали уволить водителя, даже вспомнили, что раньше под колесами его автобуса погиб человек.

В этой версии было сразу несколько неподтвержденных моментов. В частности, ни один из пассажиров, которые ехали автобусом в тот день, не сообщал о каком-то конфликте юной пассажирки с водителем, заявили в полиции через несколько дней после трагедии.

Но как девушка из автобуса попала в бобровую нору и почему оказалась в лесу? По словам представителя перевозчика и свидетельствам очевидцев, студентка вроде была навеселе, однако утверждать точно никто не стал. В подтверждение этой версии был тот факт, что накануне было Рождество (трагедия имела место 8 января), и студентка якобы отмечала этот праздник в компании друзей. Однако, опять же, 100% подтверждение этому найти не удалось, хотя "диванные комментаторы" допускали, что девушке в автобусе просто стало плохо и поэтому она на остановке вышла из салона.

Чтобы поставить точку в этой истории "Телеграф" обратился в полицию и поинтересовался результатами расследования гибели Ирины.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от общего переохлаждения тела. При судебно-токсикологическом исследовании крови из трупа погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая может быть расценена, как легкое алкогольное опьянение", - говорится в ответе ГУ Нацполиции Житомирщины на запрос "Телеграфа".

Следователи уточнили, что по результатам досудебного расследования было установлено, что посторонние лица к гибели гражданки не причастны. В действиях водителя и кассира рейсового автобуса состава уголовного преступления не обнаружено. Уголовное производство закрыто 26 апреля 2019 года.

Как сообщал "Телеграф", в Херсонской области пятые сутки ищут пропавшую 7-летнюю Машу Борисову. А на Кировоградщине 1-летний мальчик вечером самостоятельно вышел из дома на улицу, где и умер от переохлаждения.