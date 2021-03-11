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Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине

Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф

Гибель 21-летней студентки Ирины Дворецкой в январе 2019 года вызвала огромный резонанс. Дело в том, что девушка ехала на автобусе к заболевшей матери, однако ее тело нашли в лесу между селами Перга и Рудня-Хочинская Олевского района.

Дело сразу обросло различными слухами и версиями. По одной из них, у погибшей не было денег на проезд и якобы за отказ платить водитель и кассир выгнали ее из салона автобуса. Активисты сразу требовали уволить водителя, даже вспомнили, что раньше под колесами его автобуса погиб человек.

Ирина Дворецкая

В этой версии было сразу несколько неподтвержденных моментов. В частности, ни один из пассажиров, которые ехали автобусом в тот день, не сообщал о каком-то конфликте юной пассажирки с водителем, заявили в полиции через несколько дней после трагедии.

Но как девушка из автобуса попала в бобровую нору и почему оказалась в лесу? По словам представителя перевозчика и свидетельствам очевидцев, студентка вроде была навеселе, однако утверждать точно никто не стал. В подтверждение этой версии был тот факт, что накануне было Рождество (трагедия имела место 8 января), и студентка якобы отмечала этот праздник в компании друзей. Однако, опять же, 100% подтверждение этому найти не удалось, хотя "диванные комментаторы" допускали, что девушке в автобусе просто стало плохо и поэтому она на остановке вышла из салона.

Чтобы поставить точку в этой истории "Телеграф" обратился в полицию и поинтересовался результатами расследования гибели Ирины.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от общего переохлаждения тела. При судебно-токсикологическом исследовании крови из трупа погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая может быть расценена, как легкое алкогольное опьянение", - говорится в ответе ГУ Нацполиции Житомирщины на запрос "Телеграфа".

Следователи уточнили, что по результатам досудебного расследования было установлено, что посторонние лица к гибели гражданки не причастны. В действиях водителя и кассира рейсового автобуса состава уголовного преступления не обнаружено. Уголовное производство закрыто 26 апреля 2019 года.

Ответ полиции по поводу гибели студентки Ирины Дворецкой

Ответ полиции по поводу гибели студентки Ирины Дворецкой

Как сообщал "Телеграф", в Херсонской области пятые сутки ищут пропавшую 7-летнюю Машу Борисову. А на Кировоградщине 1-летний мальчик вечером самостоятельно вышел из дома на улицу, где и умер от переохлаждения.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Алкоголь, Студенты, Олевск, Ирина Дворецкая.
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