Жители села были правы? В полиции намекнули на возможных подозреваемых убийства Маши Борисовой

Полицейские косвенно подтверждают догадки жителей села Счастливое Херсонской области, кто же мог убить 7-летнюю Машу Борисову, которые хотели даже устроить самосуд.

Об этом рассказал начальник полиции Херсонской области полковник Александр Прокудин, который уточнил, что в расследовании фигурируют несколько подозреваемых.

"Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села, - сказал он, отметив, что задержанных по факту убийства пока нет. - Но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы".

При этом спикер полиции региона Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить данные о возможных подозреваемых не позже среды, 17 марта.

Уже после выводов экспертов появятся основания предъявить подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, обнаруженным на теле убитой.

Как сообщал "Телеграф", 13 марта в селе Счастливое прощаются с убитой Машей Борисовой.

Также судмедэксперты выяснили, что на момент начала поисков Маши Борисовой, она уже была мертва.