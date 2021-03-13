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Жители села были правы? В полиции намекнули на возможных подозреваемых убийства Маши Борисовой

Жители села были правы? В полиции намекнули на возможных подозреваемых убийства Маши Борисовой
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф

Полицейские косвенно подтверждают догадки жителей села Счастливое Херсонской области, кто же мог убить 7-летнюю Машу Борисову, которые хотели даже устроить самосуд.

Об этом рассказал начальник полиции Херсонской области  полковник Александр Прокудин, который уточнил, что в расследовании фигурируют несколько подозреваемых.

"Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села, - сказал он, отметив, что задержанных по факту убийства пока нет. - Но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы".

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При этом спикер полиции региона Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить данные о возможных подозреваемых не позже среды, 17 марта.

Уже после выводов экспертов появятся основания предъявить подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, обнаруженным на теле убитой.

 Как сообщал "Телеграф", 13 марта в селе Счастливое прощаются с убитой Машей Борисовой.

Также судмедэксперты выяснили, что на момент начала поисков Маши Борисовой, она уже была мертва.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Херсонская область, ДНК, Убийства, Маша Борисова, подозреаемые.
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