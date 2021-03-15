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Ночное ДТП с двумя погибшими в Киеве: появилось видео момента аварии

Ночное ДТП с двумя погибшими в Киеве: появилось видео момента аварии
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Полицейские задержали виновника аварии с двумя погибшими в Киеве, которая произошла ночью в понедельник, 15 марта.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, показав и момент столкновения Toyota Land Cruiser и Skoda Felicia.

"Полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания мерзости, без права выхода под залог, так как такие отбр*сы опасны для людей", - написал Геращенко.

На трассе под Киевом маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие (фото и видео)

На кадрах, которые он опубликовал видно, как внедорожник Toyota Land Cruiser несется на всех парах и вдребезги разносит миниатюрную Skoda. Судя по тому, насколько она оказывается разбитой, выжить у тех, кто сидел в салоне,  просто не было.

Также Геращенко отметил, что 28-летнему виновнику аварии максимально может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 13 марта, в Киеве на улице Жилянской произошло ДТП, виновницей которого стала девушка-водитель BMW, разбившая одним махом четыре припаркованных автомобиля.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 602

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Киев, ДТП, Видео, Погибшие, Внедорожники.
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