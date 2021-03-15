Ночное ДТП с двумя погибшими в Киеве: появилось видео момента аварии

Полицейские задержали виновника аварии с двумя погибшими в Киеве, которая произошла ночью в понедельник, 15 марта.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, показав и момент столкновения Toyota Land Cruiser и Skoda Felicia.

"Полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания мерзости, без права выхода под залог, так как такие отбр*сы опасны для людей", - написал Геращенко.

На кадрах, которые он опубликовал видно, как внедорожник Toyota Land Cruiser несется на всех парах и вдребезги разносит миниатюрную Skoda. Судя по тому, насколько она оказывается разбитой, выжить у тех, кто сидел в салоне, просто не было.

Также Геращенко отметил, что 28-летнему виновнику аварии максимально может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 13 марта, в Киеве на улице Жилянской произошло ДТП, виновницей которого стала девушка-водитель BMW, разбившая одним махом четыре припаркованных автомобиля.