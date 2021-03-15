Сложно поверить: опустевший "Буковель" показали на новом фото

Закрытый на карантин курорт "Буковель" показали на фото.

"Суеты навести охота. Но нельзя", - сообщил в сториз в Инстаграм шоумен Андрей Зинчук.

Как сообщалось ранее, работа курорта "Буковель" стала особо жаркой темой в разгар зимнего локдауна в Украине. Тогда были закрыты все непродуктовые магазины, а также запрещены любые массовые мероприятия.

Доходило и до абсурда. Например, в супермаркетах запретили продавать одежду, бытовую химию и контрацептивы.

Масла в огонь подлил президент Украины Владимир Зеленский, который в день введения локдауна, 8 января, отправился в "Буковель" на отдых.

Курорт прекратил работать лишь 12 марта, после того, как накануне протестующие предприниматели перекрыли к нему подъезды. Еще несколько недель назад он выглядел как-то так:

Теперь же популярный курорт выглядит совсем безлюдно.