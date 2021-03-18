Глаза "стеклянные", ударил медсестру: мужчина устроил дебош в больнице (видео)

В больнице пгт Солоное Днепропетровской области агрессивный молодой человек в грубой форме оскорблял дежурных врачей и работника "скорой помощи", а потом устроил потасовку.

Об этом в среду, 17 марта, сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

Внимание: на видео присутствует нецензурная брань

Согласно сопровождающей соответствующую видеозапись приписке, друга агрессивного парня доставили в Солонянскую больницу в неадекватном состоянии.

"Он же хотел поехать с другом, ему отказали. Поэтому приехал в больницу своим ходом и устроил там дебош", - говорится в приписке.

Как сообщалось, в больнице Ужгорода подрались врач и пациент из-за того, что второй требовал принять его без очереди, несмотря на карантин.