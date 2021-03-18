"В войну такого не было". Жители Боярки в шоке от взрыва с разорванным в клочья мужчиной: подробности (фото)

Ночью 16 марта в Боярке (Киевская область) на улице Виталия Королюка прозвучал сильный взрыв, звук которого слышали за многие кварталы от места происшествия. Сработала также противоугонная сигнализация у автомобилей, находящихся поблизости. И если в самом первом сообщении полиции, сделанном по горячим следам, говорилось, что пострадавших в результате взрыва нет, то в обновленных позже данных речь шла об одном погибшем. А все потому, что мощным взрывом его тело разнесло на множество фрагментов и раскидало по дворам и огородам боярчан.

Вскоре правоохранители сообщили результаты расследования. Оказалось, это 34-летний бывший крымчанин с самодельной взрывчаткой шел отомстить своей бывшей возлюбленной, на которую потратил немалую сумму денег, приобрев ей дорогое авто и выделив средства на развитие бизнеса, а после расставания не сумевший вытребовать их назад. В итоге – подорвался сам, нанес ущерб полутора десяткам домов и озадачил местных жителей вопросом – кто же та "роковая женщина"?

"Телеграфу" из первых уст стали известны некоторые подробности.

"Наш дом поделен на две половины, в одной живет моя 90-летняя бабушка и прописан мой двоюродный брат, а в другой – мы, – рассказывает жительница Боярки Наталья Горбатюк. – Но меня с 4-летней дочкой в ту ночь не было дома, мы заночевали в гостях. И о том, что случилось, я узнала только утром от мужа. Бабушка наша до сих пор, спустя два дня, плачет. Ее этот взрыв шокировал очень сильно. Она говорит: "В войну такого не было". Очень повезло, что мы отсутствовали – наверное, дочка бы точно заикаться от испуга начала.

И потому что взрыв случился как раз возле нас, наш дом пострадал больше других. Разбита крыша, разрушена кирпичная стена, щели в стенах, повыбивало все стекла и сами стеклопакеты повело, размело забор с двух сторон. Хотя забор – это, конечно, мелочи по сравнению с домом. Еще и электропровода порвало".

Обнаружив последствия "бабаха", жители вызвали местного депутата, который прошел по дворам и со слов жителей записал, у кого какие случились повреждения. В середине марта погода неласковая – дожди, снег, ветер и минусовая температура по ночам – и разбитые окна в домах комфорту не способствуют.

"Пришлось окна завесить пленкой и заколотить, крышу тоже накрыли пленкой, – перечисляет Наталья. – Мы пока еще не подсчитывали размер убытков. Будем просить кого-то, чтобы их оценили. Машины у нас нет, а вот соседские авто, стоявшие на улице, сильно пострадали. Причем один автомобиль застрахован, а у второго, вроде, страховка только недавно закончилась. Вообще, по официальным данным, 15 домов пострадало – одни больше, другие меньше, кроме нашего еще досталось дому напротив – он деревянный и там доски повыбивало. И забор их из профнастила разнесло по листочку".

От ужасного зрелища в виде человеческих останков женщина себя обезопасила.

"Я просто подписала полицейским разрешение на осмотр территории и ушла. Мне хватило того, что на дереве висело, – делится неприятными воспоминаниями женщина. – А у соседки, что из дома напротив, говорили, голову нашли... Это ужас! А воронка на дороге была размером примерно 1,5х1,5 метра и глубиной сантиметров 60".

Но самое главное, что жители никак не могут понять, к кому же в гости шел мужчина со смертоносным "подарком".

"Нет среди наших соседей таких женщин! – уверяет собеседница. – У одной вот есть новая машина, но она свою старую продала, чтобы эту купить. И бизнес у нее давно, и муж давно есть – так что она под описание точно не подходит. Да и на других улицах поблизости нет подходящей кандидатуры. Потому никто не верит в эту версию правоохранителей. Странно, что так быстро узнали куда он шел, и буквально в первый же день показывали его фотографию и спрашивали про эту девушку".

Реакция соцсетей

В местном паблике соцсети жители делятся своей реакцией на взрыв, обсуждают, кто и когда будет компенсировать потерпевшим убытки, жалеют 90-летнюю бабу Машу: "Дом бабушки требует капитального ремонта! И этим будет заниматься внучка! Так как остальным, скорее всего, особо нет дела", "Конечно, 90-летняя бабушка просто физически не в состоянии справиться с такой бедой", "Думаю, это нужно обсуждать пострадавшим лично с мэром, а не в Фейсбуке. Нужно, чтобы эксперт оценил убытки и примерные затраты на ремонт. Затем мэру нужно будет просить выделить деньги на ремонт в области".

А еще рассказывают о своих сомнениях и выдвигают собственные версии: "Судя по обилию коробок и пакетов в квартире, все аргументы больше склоняются в сторону теракта, чем к мести несуществующей подруги. Да и суммы денег, которые он якобы просто так давал, слишком большие, как для подарков. Сам снимал жилье, но дамочке просто так подарил 75 тысяч долларов? Маловероятно...", "Скорее, полиция врет и хочет отвести внимание общественности от более серьезной угрозы, ведь во время обыска дома были найдены вещества для изготовления взрывчатки", "Пожалуй, только фастовское райуправление полиции умеет так быстро выяснить все о человеке и его подруге, о которой, кстати, соседям в округе ничего не известно. Прямо какие-то экстрасенсы - за полдня уже и результаты экспертизы и все обстоятельства выяснены. Кто этому верит?", "Больше похоже на обсуждение фильма. Есть вера в эту версию?".

Ныне стало известно, что сотрудники горисполкома совместно с коммунальщиками изучают объемы пострадавшего имущества граждан для оказания материальной помощи из резервного фонда Боярского городского совета.