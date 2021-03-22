В УЗ рассказали, что будет с расписанием поездов в регионах, попавших в "красную" карантинную зону

Поскольку в понедельник, 22 марта, Кабмин Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон", то со стороны "Укрзализныци" автоматического транспортного локдауна по Киеву не будет.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба "Укрзализныци".

"Так, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава", - отметили в национальном перевозчике.

Это означает, пояснили в "Укрзализныце", что действующий расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта.

"В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем Укрзализныця сообщит дополнительно", - рассказали в компании.

Как сообщалось, по данным на понедельник, 22 марта, в Украине в карантинную "красную зону" помимо Киева входят еще семь областей.

Как сообщал "Телеграф", за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.