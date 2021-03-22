Скачать
Понедельник, 22.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украине грозит дефицит питьевой воды: Госэкоинспекция озвучила прогноз
Украине грозит дефицит питьевой воды: Госэкоинспекция озвучила прогноз
Украина намерена войти ЕС в течение ближайших 5-10 лет, - Шмыгаль
Украина намерена войти ЕС в течение ближайших 5-10 лет, - Шмыгаль
Сегодня в Украине стартует второй этап вакцинации: что это значит и кого будут прививать
Сегодня в Украине стартует второй этап вакцинации: что это значит и кого будут прививать
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика

На замечания отвечали матом: в Днепре группа подростков средь бела дня ломала новую детскую площадку (видео)

На замечания отвечали матом: в Днепре группа подростков средь бела дня ломала новую детскую площадку (видео)
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф

В Днепре жители одного из домов засняли, как группа молодых людей рушит новую детскую площадку. 

Соответствующие кадры были обнародованы в Телеграм-канале "Ху**ый Днепр". 

"По адресу пр.Героев, 46 во дворе этого же дома группа подростков портила и ломала ограждение на новой детской площадке, на замечания реагировали агрессивно и отвечали матами", - говорится в сообщении. 

Пользователи сети скрывать свое возмущение не стали. 

Вежливость превыше всего: драка пенсионеров в Одессе попала на видео

Как сообщалось ранее, в Харькове в районе ХТЗ неизвестный мужчина, проходя мимо жилого дома, услышал храп хозяев одной из квартир на первом этаже, возмутился этим и начал стучать к ним в окна и выяснять отношения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Днепр, Вандалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели
02 На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
03 "Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко
04 Ребенка отнесло на льдине на середину реки: его удалось спасти с помощью спиннинга (видео)
05 Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кремле сообщили, планируется ли сегодня разговор Путина с Байденом
В Кремле сообщили, планируется ли сегодня разговор Путина с Байденом
Ученые выявили опасные мутации &quot;британского&quot; штамма коронавируса в Украине
Ученые выявили опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине
До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта
До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта
Четверо украинцев создали &quot;пирамиду&quot;, обманув 55 тысяч вкладчиков на 150 млн грн (фото, видео)
Четверо украинцев создали "пирамиду", обманув 55 тысяч вкладчиков на 150 млн грн (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь