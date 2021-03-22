На замечания отвечали матом: в Днепре группа подростков средь бела дня ломала новую детскую площадку (видео)

В Днепре жители одного из домов засняли, как группа молодых людей рушит новую детскую площадку.

Соответствующие кадры были обнародованы в Телеграм-канале "Ху**ый Днепр".

"По адресу пр.Героев, 46 во дворе этого же дома группа подростков портила и ломала ограждение на новой детской площадке, на замечания реагировали агрессивно и отвечали матами", - говорится в сообщении.

Пользователи сети скрывать свое возмущение не стали.

Как сообщалось ранее, в Харькове в районе ХТЗ неизвестный мужчина, проходя мимо жилого дома, услышал храп хозяев одной из квартир на первом этаже, возмутился этим и начал стучать к ним в окна и выяснять отношения.