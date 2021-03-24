Противопоказаний не было: Минздрав назвал предварительную причину смерти военной под Одессой

В Министерстве охраны здоровья рассказали о причинах гибели военнослужащей Инны Нарожной в Черноморском, Одесской области, которой сделали прививку от ковид. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые болезни.

Об этом официально заявила пресс-служба МОЗ.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано",- отметили в ведомстве.

Напомним, старший солдат потеряла сознание на улице и умерла до прибытия медиков. До этого она сделала прививку против коронавируса.

По данным Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания составляют 67% от всех смертей в Украине. Каждые 10 минут один человек в стране умирает от инсульта.

Также, за время начала вакцинации, в Украине привили137 026 от COVID-19.

Отметим, погибшая была старшим солдатом и служила бухгалтером в военной части А3880, которая представляет собой ракетно-зенитный полк в поселке Черноморском.