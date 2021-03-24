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Вскрытие прояснило причину смерти вакцинировавшейся военной посреди улицы под Одессой

Вскрытие прояснило причину смерти вакцинировавшейся военной посреди улицы под Одессой
13:57 Сегодня Телеграф

Причиной внезапной смерти военнослужащей Инны Нарожной посреди улицы в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области во вторник, 23 марта, спустя два дня после привики от коронавируса Covid-19, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщает в среду, 24 марта, на своей странице в соцсети Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, проведенной одесскими врачами.

"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом МОЗ сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей", - говорится в публикации.

В Минздраве добавили, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы министерства.

Противопоказаний не было: Минздрав назвал предварительную причину смерти военной под Одессой

Также в министерстве отмечают, что по информации Командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против COVID-19. "Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье женщина не высказывала", - подчеркнули в МОЗ.

Ранее в Вооруженных силах Украины рассказали о погибшей военнослужащей и открыли некоторые детали ее смерти.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Смерть, Причины, Вакцинация, Судмедэкспертиза, Коронавирус, Черноморское, Военнослужащая, привика.
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