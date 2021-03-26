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Пятница, 26.03.2021
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Друг Пушилина разозлил прогулкой по Донецку в комендантский час (видео)

Друг Пушилина разозлил прогулкой по Донецку в комендантский час (видео)
00:42 Сегодня Телеграф

Суровые "будни" новых "властей" оккупированных территорий. Владелец донецкого клуба "Кокон" Турал Вердиев выложил в сеть видео ночных прогулок по городу во время комендантского часа.

Информацию опубликовал на своей странице в twitter блогер Денис Казанский.

"Владелец нескольких донецких ресторанов и клуба «Кокон» Турал Вердиев гуляет с подругой в комендантский час и насмехается над тем, что на улицах Донецка вообще нет людей. Туралу можно гулять круглосуточно. У него друг Пушилин, и комендантский час не для него", - отметил автор.

 

"Какими надо быть **людками,  радоваться тому, что превратили некогда цветущий, европейский  город  в русские, зековские **еня", - пишут возмущенные пользователи сети. "Заряд хорошего настроения с самого утра", - с сарказмом прокомментировал пользователь.

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Отметим, несколько дней назад друг главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина уже был фигурантом негативных комментариев в Интернете после публикации фото его автомобиля рядом с памятником Панфилову, пишет donpress.

Напомним, в сети опубликовали фотографии нынешнего состояния Донецкой железнодорожной станции.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 88

Все по теме:

Донецк, Денис Казанский, Денис Пушилин, ОРДЛО, Турал Вердиев.
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