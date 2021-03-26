Друг Пушилина разозлил прогулкой по Донецку в комендантский час (видео)

Суровые "будни" новых "властей" оккупированных территорий. Владелец донецкого клуба "Кокон" Турал Вердиев выложил в сеть видео ночных прогулок по городу во время комендантского часа.

Информацию опубликовал на своей странице в twitter блогер Денис Казанский.

"Владелец нескольких донецких ресторанов и клуба «Кокон» Турал Вердиев гуляет с подругой в комендантский час и насмехается над тем, что на улицах Донецка вообще нет людей. Туралу можно гулять круглосуточно. У него друг Пушилин, и комендантский час не для него", - отметил автор.

Владелец нескольких донецких ресторанов и клуба «Кокон» Турал Вердиев гуляет с подругой в комендантский час и насмехается над тем, что на улицах Донецка вообще нет людей. Туралу можно гулять круглосуточно. У него друг Пушилин, и комендантский час не для него. Новая «элита»... pic.twitter.com/HUKfGUZ6JI — Денис Казанський (@den_kazansky) March 25, 2021

"Какими надо быть **людками, радоваться тому, что превратили некогда цветущий, европейский город в русские, зековские **еня", - пишут возмущенные пользователи сети. "Заряд хорошего настроения с самого утра", - с сарказмом прокомментировал пользователь.

Отметим, несколько дней назад друг главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина уже был фигурантом негативных комментариев в Интернете после публикации фото его автомобиля рядом с памятником Панфилову, пишет donpress.

Напомним, в сети опубликовали фотографии нынешнего состояния Донецкой железнодорожной станции.