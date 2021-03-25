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Четверг, 25.03.2021
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Офис президента обнесли оградой и выставили полицию (фото)

Офис президента обнесли оградой и выставили полицию (фото)
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф

Здание офиса президента практически очистили от надписей и краски, нанесенных активистами во время беспорядков 20 марта. На Банковой выставили дежурить полицию, а вместо красной ленты установили металлическую ограду.

Клининговой компании удалось отчистить табличку "Президент Украины" и отмыть большую часть фасада здания от брани и нецензурных надписей, сообщает ASPI news.

В самой клининговой компании отказываются называть точную сумму оплаты за проделанную работу. Однако, ранее в Офисе президента говорили о двух миллионах гривен, которые придется выложить из кармана налогоплательщиков за услуги по очистке здания.

ОП

Отметим, в СМИ подсчитали, во сколько могло бы обойтись очистка здания офиса Президента

Напомним, беспорядки у здания Офиса президента были устроены сторонниками блогера Сергея Стерненко. Позже в полиции назвали имена организаторов акции и выдвинули обвинения ряду лиц, которым инкриминируют групповое хулиганство. Несколько человек уже находятся на круглосуточном домашнем аресте.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 250

Все по теме:

Полиция, Беспорядки, Банковая, Офис Президента.
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