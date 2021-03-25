Офис президента обнесли оградой и выставили полицию (фото)

Здание офиса президента практически очистили от надписей и краски, нанесенных активистами во время беспорядков 20 марта. На Банковой выставили дежурить полицию, а вместо красной ленты установили металлическую ограду.

Клининговой компании удалось отчистить табличку "Президент Украины" и отмыть большую часть фасада здания от брани и нецензурных надписей, сообщает ASPI news.

В самой клининговой компании отказываются называть точную сумму оплаты за проделанную работу. Однако, ранее в Офисе президента говорили о двух миллионах гривен, которые придется выложить из кармана налогоплательщиков за услуги по очистке здания.

Отметим, в СМИ подсчитали, во сколько могло бы обойтись очистка здания офиса Президента

Напомним, беспорядки у здания Офиса президента были устроены сторонниками блогера Сергея Стерненко. Позже в полиции назвали имена организаторов акции и выдвинули обвинения ряду лиц, которым инкриминируют групповое хулиганство. Несколько человек уже находятся на круглосуточном домашнем аресте.