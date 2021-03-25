Боятся говорить: появились новые детали смерти военной под Одессой (видео)

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Четверг, 25.03.2021
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Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф

Сослуживцы умершей на второй день после прививки Covishield 43-летней Инны Нарожной из Черноморского Одесской области не делятся подробностями о смерти коллеги.

Об этом сообщает журналист PavlovskyNews, побывавший в родном городе умершей военной.

"Вам никто ничего не скажет. Потому что информацией пока не владеют и это наказуемо", - сказали коллеги женщины на вопросы об обстоятельствах смерти Нарожной.

Родственников Инны дома не было, а соседи также оказались немногословны и тоже проговорились о том, что им запретили что-либо говорить по этому поводу.

"Нормальная женщина, никогда не болела. Никогда не было никаких признаков", — начала рассказывать одна из соседок.

Но буквально сразу в разговор вмешалась другая женщина, которая отчеканила: "Нам сказали не оглашать никакой информации. Вся информация будет опубликована после заключения".

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Говорить о том, что могло спровоцировать такую внезапную смерть, соседи не готовы еще больше. Но в день смерти видели Инну и она хорошо себя чувствовала.

А вот продавцы в магазине оказались более разговорчивыми и не исключили, что смерть Инны могла быть последствием вакцинации.

"Возможно, что это реакция на эту вакцину. Может у нее и были какие-то сопутствующие заболевания. Она полная была, она курила", - рассказали они.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео последних минут жизни Инны Нарожной.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

Все по теме:

Вакцинация, Смерти, Черноморское, CoviShield, Инна Нарожная.
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